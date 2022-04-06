Эксперт по труду оценил инициативу ввести десятидневные выходные в мае

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Продление майских праздников до десяти дней — с 1 по 10 мая — это правильная мера, которая позволит сохранить рабочие места на предприятиях, улучшить ситуацию на продовольственном рынке и сдержать рост цен на продукты. Так в беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова продлить нерабочие дни в мае.

По словам Добромыслова, этот период граждане смогут использовать для проведения посадочных работ, чтобы обеспечить себя бесплатными фруктами и овощами:

— Если каждый человек на своем участке сможет высадить стандартный борщевой набор, то к осени будет хороший и бесплатный урожай, что позволит сэкономить деньги на закупку товаров — фруктов и овощей. Это в том числе позволит улучшить ситуацию на продовольственном рынке.

Эксперт также отметил, что предложенные выходные помогут сэкономить работодателям выплату для сотрудников, что в отдельных случаях позволит сохранить рабочие места:

— Кого-то эти выходные смогут спасти от сокращения, а это выгодно и сотруднику, который на волоске от оптимизации, и работодателю, который не хочет терять ценного кадра. К тому же, вспомните, у нас май всегда был максимально нерабочим, потому что большое количество праздников и выходных. Но тем не менее каждый руководитель обязан сохранять заработную плату сотруднику и рабочее место.

Собеседник «ВМ» отметил, что отдельные предприятия все равно будут работать, даже введенные десятидневные выходные на них не будут распространяться.

Также Добромыслов исключил необходимость введения десятидневных выходных на постоянной основе, отметив, что такие меры актуальны именно в текущее время.

Накануне вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков выступил с инициативой увеличить отдых на майские праздники до десяти дней. По его словам, это даст возможность людям отдохнуть и осуществить все необходимые дачные работы. Он напомнил, что длительные майские выходные уже были введены годом ранее из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь депутат Олег Нилов сообщил, что он не приветствует идею о продлении майских праздников до десяти дней для поддержки сельского хозяйства и проведения дачных и огородных работ.