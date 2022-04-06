Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Нилов выступил против предложения продлить майские праздники

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Нилов выступил против предложения продлить майские праздники
Фото: pixabay.com

Депутат Олег Нилов сообщил, что он не поддерживает идею о продлении майских праздников до десяти дней для поддержки сельского хозяйства и проведения дачных и огородных работ.

— У граждан, которые обрабатывают свои дачные, садовые участки, есть уже какой-то размеренный опыт, который им позволяет и без длительных каникул справляться, — отметил Нилов в комментарии НСН.

Взамен длительных каникул для решения дачных вопросов можно предоставлять россиянам кратковременный отпуск, отметил депутат. А всероссийские каникулы только нанесут ущерб сельхозпроизводству страны в целом, а пользы от них не будет.

Накануне вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков выступил с инициативой увеличить отдых на майские праздники до десяти дней. По его словам, это даст возможность людям отдохнуть и осуществить все необходимые дачные работы. Он напомнил, что длительные майские выходные уже были введены годом ранее из-за пандемии коронавируса, передает «Царьград».

До этого эксперты OneTwoTrip посоветовали грамотно распоряжаться выходными, приуроченными к государственным праздникам. Таким образом можно будет отдохнуть полтора месяца, при этом взяв всего 19 дней официального отпуска.

Читайте также:
Праздники выходные дни длинные выходные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте