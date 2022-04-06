Депутат Нилов выступил против предложения продлить майские праздники

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Депутат Олег Нилов сообщил, что он не поддерживает идею о продлении майских праздников до десяти дней для поддержки сельского хозяйства и проведения дачных и огородных работ.

— У граждан, которые обрабатывают свои дачные, садовые участки, есть уже какой-то размеренный опыт, который им позволяет и без длительных каникул справляться, — отметил Нилов в комментарии НСН.

Взамен длительных каникул для решения дачных вопросов можно предоставлять россиянам кратковременный отпуск, отметил депутат. А всероссийские каникулы только нанесут ущерб сельхозпроизводству страны в целом, а пользы от них не будет.

Накануне вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков выступил с инициативой увеличить отдых на майские праздники до десяти дней. По его словам, это даст возможность людям отдохнуть и осуществить все необходимые дачные работы. Он напомнил, что длительные майские выходные уже были введены годом ранее из-за пандемии коронавируса, передает «Царьград».

До этого эксперты OneTwoTrip посоветовали грамотно распоряжаться выходными, приуроченными к государственным праздникам. Таким образом можно будет отдохнуть полтора месяца, при этом взяв всего 19 дней официального отпуска.