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В Москве загорелся строящийся ЖК в районе Поклонной горы

Лейла Алиева
Происшествия
В Москве загорелся строящийся ЖК в районе Поклонной горы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Поклонная улица, 15 Карта всех событий

На Кутузовском проспекте в столице загорелся ЖК. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по городу в четверг, 27 апреля.

Сообщение о пожаре поступило в 11:44. Возгорание произошло на крыше строящегося 15-этажного здания. В настоящее время сведений о пострадавших нет. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров.

Видео: Telegram / Москва 24

Другой пожар в столице произошел 25 апреля на улице Покровке. Во дворе дома № 43, строение 8, загорелся газовый баллон. Прибывшие сотрудники МЧС отвели жителей на безопасное расстояние и ликвидировали пламя. В результате инцидента никто не пострадал.

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