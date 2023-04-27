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В Москве загорелся строящийся ЖК в районе Поклонной горы
Москва, Поклонная улица, 15 Карта всех событий
На Кутузовском проспекте в столице загорелся ЖК. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по городу в четверг, 27 апреля.
Сообщение о пожаре поступило в 11:44. Возгорание произошло на крыше строящегося 15-этажного здания. В настоящее время сведений о пострадавших нет. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров.
Другой пожар в столице произошел 25 апреля на улице Покровке. Во дворе дома № 43, строение 8, загорелся газовый баллон. Прибывшие сотрудники МЧС отвели жителей на безопасное расстояние и ликвидировали пламя. В результате инцидента никто не пострадал.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как привлечь счастье в дом на Зосиму Пчельника, 30 апреля Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля Народный календарь. Что исцелит зубную боль на Пудов день, 28 апреля Народный календарь. Почему нельзя льстить 27 апреля Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля
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