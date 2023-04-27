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Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на Поклонной горе

Лейла Алиева
Происшествия
Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на Поклонной горе
Фото: Пресс-служба Госдумы
Москва, Поклонная улица, 15 Карта всех событий

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на строящемся ЖК в районе Поклонной горы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в четверг, 27 апреля.

— На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина, — пояснила она.

Видео: Прокуратура Москвы

Как сообщили в пресс-службе МЧС пожар удалось локализовать.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на стройке по адресу: Поклонная улица, дом № 15. Горела крыша 15-этажного здания. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру.

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