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Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на Поклонной горе
Москва, Поклонная улица, 15 Карта всех событий
Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на строящемся ЖК в районе Поклонной горы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в четверг, 27 апреля.
— На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина, — пояснила она.
Как сообщили в пресс-службе МЧС пожар удалось локализовать.
Возгорание, о котором идет речь, произошло на стройке по адресу: Поклонная улица, дом № 15. Горела крыша 15-этажного здания. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру.
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