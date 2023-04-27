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Андрей Бочкарев: В Нагатинском затоне утвержден проект дороги для программы реновации

Лейла Алиева

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: В Нагатинском затоне утвержден проект дороги для программы реновации
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В квартале реновации на территории Нагатинского затона появится дорога протяженностью полкилометра. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории формируемого квартала реновации в Нагатинском затоне планируется построить автомобильный проезд с парковочными карманами, тротуарами и велосипедной дорожкой, — рассказал он.

Дорогу протяженностью почти 500 метров построят от проектируемого проезда № 7973 до Судостроительной улицы.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках проекта проведут модернизацию инженерных коммуникаций: сетей электроснабжения, водоснабжения, а также прокладку дождевой канализации.

Еще около 300 метров дорог в рамках развития квартала, построенного по реновации, появится в Бабушкинском районе столицы. Дорогу оснастят наружным освещением и пешеходным ограждением. Также планируется обновить инженерную инфраструктуру, в частности проложить дождевую канализацию, трубопроводы и кабели.

Строительство Район Нагатинский Затон Дороги
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