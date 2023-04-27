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Столичные спасатели проверили 13 зон для купания к летнему сезону

Никита Худяков
Город
Столичные спасатели проверили 13 зон для купания к летнему сезону
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Северный административный округ, Войковский район Карта всех событий

Для жителей столицы к летнему сезону готовят 13 зон для купания, спасатели-водолазы заканчивают обследование. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил начальник поисково-спасательной станции «Центральная» ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Денис Гусев.

— 13 зон у нас предусмотрены для купания в Москве. Их обследование завершается. Недавно посмотрели пляж «Динамо», Левобережный пляж, Головинские пруды, 1-й Путяевский пруд. Замечаний по ним нет, — сказал он.

По словам Гусева, очистки требуют озеро Бездонное, Тропарево, Большой Садовый пруд, а также водоемы в Зеленограде. Отмечается, что положительного заключения водолазов будет недостаточно для решения о пригодности водоема к купанию. Его должны вынести специалисты Роспотребнадзора после проведения анализа песка и воды в пляжных зонах, передает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что более 950 знаков безопасности для 257 столичных водоемов планируется заменить до конца апреля. В частности, речь идет о знаках «Купаться запрещено!». Их установят вместо зимних «Выход на лед запрещен!». Кроме того, в разрешенных для купания местах появятся указатели «Место купания».

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