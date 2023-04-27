Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В феврале 2023 года в Роспатенте был зарегистрирован товарный знак «Грустно и точка». Владельцем марки стал глава похоронной группы компаний Ritual.ru Олег Шелягов. Предприниматель объяснил в четверг, 27 апреля, зачем была подана заявка на регистрацию товарного знака с названием, созвучным наименованию предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка».

Под брендом «Грустно и точка» могут оказываться несколько видов услуг, которые допустимы в процессе ритуального захоронения умерших. Речь идет в том числе о прокате морозильных камер и рефрижераторов, лошадей, транспортных средств, проведения похорон, кремации и многих других. Кроме того, патент дает право на изготовление фигурок из камня, бетона, мрамора, статуй из дерева, воска, гипса, пластмассы.

Шелягов признался, что решение о регистрации торгового знака было принято «на эмоциях». По его словам, для похоронного бизнеса такое название переходит допустимую грань. Однако «Грустно и точка» запатентовали, чтобы это не сделал кто-либо другой, передает РБК.

После объявления нового названия для бывшего McDonald’s сеть общепита во Владивостоке «Еда — и точка» требовала сменить название ресторанов. По мнению приморцев, «Вкусно — и точка» — калька с их бренда.