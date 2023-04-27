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Психолог Моисеенко объяснила, зачем люди «выгуливают» утюги

Лейла Алиева
Общество
Психолог Моисеенко объяснила, зачем люди «выгуливают» утюги
Фото: Telegram / РИА Новости

На днях в Сети распространились кадры из разных регионов России, где местные жители прогуливаются с утюгами по улицам города. Клинический психолог Инесса Моисеенко объяснила, в чем суть этого феномена.

— Такой ритуал, как «выгуливание» утюга, применяют в психологии во время тренинга, где люди учатся работать с ограничивающими установками, расширяют свои границы свободы. Это многим помогает раскрепоститься, избавиться от каких-то комплексов, стать увереннее, — пояснила она.

«Выгуливая» утюг, человек словно «разглаживает» свои проблемы и начинает проще к ним относиться. По словам Моисеенко, чаще всего прохожие позитивно реагируют, когда видят эти тренинги на улице. Некоторые из них даже изъявляют желание присоединиться к ним, передает РИА Новости.

Здоровая самооценка позволяет человеку жить в гармонии с собой и выстраивать отношения с окружающими. Родителям особенно важно понимать, принимать и уважать себя, ведь необходимо научить этому детей. Как стать увереннее, «Вечерней Москве» рассказала психолог семейного центра «Доверие» Людмила Данина.

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