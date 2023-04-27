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Московская полиция раскрыла убийство девушки, совершенное 20 лет назад

Степан Жирнов
Происшествия
Московская полиция раскрыла убийство девушки, совершенное 20 лет назад
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

Полиция раскрыла убийство женщины, совершенное в Москве почти 20 лет назад. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Преступление произошло около детского сада на 2-й Владимирской улице 2 июля 2003 года. Неизвестные схватили местную жительницу и задушили.

Долго время убийство оставалось нераскрытым. Однако при работе над преступлениями прошлых лет следователи смогли получить новые данные и определить личности подозреваемых. Ими оказались мужчины, которым на тот момент было 27 и 38 лет соответственно.

Подозреваемых задержали по местам жительства: в Москве, недалеко от места преступления, и в Туле. Как сообщил «МК», оба мужчины ранее судимы, в том числе и за убийства.

Другое преступление прошедших лет раскрыли в Подмосковье. Мужчину, который застрелил женщину с дочерью в деревне Телешово, арестовали.

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