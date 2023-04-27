Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы под открытым небом

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы в пятницу, 28 апреля, состоится презентация проекта «История одной фотографии». В рамках мероприятия гости смогут принять участие в серии бесплатных мастер-классов по фотографии и изобразительному искусству. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Презентация проекта «История одной фотографии» пройдет в «Авиационной» локации музея «Г.О.Р.А.». Посетителям представят экспозицию, в которую вошли уникальные фотографии и воспоминания из семейных фотоальбомов.

Мастер-классы пройдут на свежем воздухе. Их проведут педагоги Центра творчества «Гермес». Гости мероприятия узнают о принципах построения репортажа и его отдельных нюансах, настройках и режимах работы камеры, особенностях фотосъемки при естественном освещении. Также они смогут принять участие в занятии по изобразительному искусству, в ходе которого им предложат нарисовать военную технику с натуры при помощи акварели и пастели.

Мероприятия запланировали начать в 16:00. Предварительная регистрация для участия в них не требуется.

На территории музея «Г.О.Р.А.» в парке Победы на Поклонной горе 9 мая состоится торжественное открытие скульптуры — победителя Всероссийского конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши Герои».