Новостройка на 260 квартир по программе реновации появится в Капотне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичном районе Капотня возведут новостройку на 260 квартир в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— По проекту в доме будет четыре жилые секции и 260 квартир общей площадью 14,6 тысячи квадратных метров. Здание возведут по монолитной технологии, оборудуют современными инженерными системами, — рассказал он.

Первый этаж дома предусмотрен для нежилых помещений, а в вестибюлях жилой части выделят места для колясочных и комнаты консьержа. Всего в доме будет 91 однокомнатная, 130 двухкомнатных и 39 трехкомнатных квартир.

На прилегающей благоустроенной территории появится необходимая инфраструктура, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой дом по реновации построят в Лосиноостровском районе. В здании построят 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры. Пять из них предусмотрены для маломобильных жильцов. В нежилой части новостройки смогут разместиться центр информирования по переселению и объекты коммерческой инфраструктуры.