Дом на 161 квартиру по реновации построят в Лосиноостровском районе
В Лосиноостровском районе столицы появится дом на 161 квартиру по программе реновации. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
— Лосиноостровский район входит в число самых зеленых на северо-востоке столицы — с благоустроенными парковыми зонами, местами отдыха, сформированной социальной инфраструктурой. Благодаря программе реновации территория получила новый импульс к развитию. Так, уже четыре дома успешно эксплуатируются, — рассказал он.
В здании построят 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры. Пять из них предусмотрены для маломобильных жильцов. На первом этаже дома построят колясочную, комнату консьержа и помещение для уборочного инвентаря.
В нежилой части новостройки смогут разместиться центр информирования по переселению и объекты коммерческой инфраструктуры, передает официальный сайт мэра Москвы.
С начала года в столице выделили 31,3 гектара земли для реализации программы реновации, что превышает показатели аналогичного периода 2021 года, когда застройщики получили около 30 гектаров.