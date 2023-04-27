Дом на 161 квартиру по реновации построят в Лосиноостровском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Изумрудная улица Карта всех событий

В Лосиноостровском районе столицы появится дом на 161 квартиру по программе реновации. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Лосиноостровский район входит в число самых зеленых на северо-востоке столицы — с благоустроенными парковыми зонами, местами отдыха, сформированной социальной инфраструктурой. Благодаря программе реновации территория получила новый импульс к развитию. Так, уже четыре дома успешно эксплуатируются, — рассказал он.

В здании построят 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры. Пять из них предусмотрены для маломобильных жильцов. На первом этаже дома построят колясочную, комнату консьержа и помещение для уборочного инвентаря.

В нежилой части новостройки смогут разместиться центр информирования по переселению и объекты коммерческой инфраструктуры, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала года в столице выделили 31,3 гектара земли для реализации программы реновации, что превышает показатели аналогичного периода 2021 года, когда застройщики получили около 30 гектаров.