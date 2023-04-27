Женщина в Подмосковье разбила машину мужчины, который сбил ее собаку

Фото: Pixabay

В Подмосковье мужчина на машине сбил собаку местной жительницы, после чего та разбила ему лобовое стекло. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Инцидент произошел в городе Долгопрудный вечером 26 апреля. Водитель автомобиля марки Ford не заметил во дворе собаку породы чихуа-хуа и наехал на нее. В результате животное скончалось на месте происшествия.

Как сообщил «МК», хозяйка собаки выгуливала ее без поводка и не обращала внимания на происходящее до трагического момента. После ДТП она набросилась на машину и начала бить кулаками по кузову и лобовому стеклу, которое в итоге разбила.

Мужчина пытался оправдаться тем, что на улице темно и он не заметил собаку. Потерпевшая не успокаивалась и вызвала на помощь мужа. В результате он договорился с владельцем автомобиля о возмещении ущерба за ремонт машины.

Другая собака погибла в подмосковных Химках. Во время прогулки по парку ее сбили два проезжающих человека на самокатах.