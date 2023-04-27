Ефимов: За первые два месяца этого года производство косметики в Москве выросло на 38,6 процента

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе-феврале 2023 года столичные предприятия увеличили производство косметики на 38,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в Москве работает свыше 30 косметических фабрик, где трудоустроено более четырех тысяч человек. За первые два месяца 2023 года компании выпустили на 38,6 процента больше мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, чем за тот же период прошлого года. Московские предприятия ежегодно расширяют ассортимент и производственные мощности. Столичные компании замещают продукцию зарубежных брендов, ушедших с российского рынка, что способствует росту объема производства, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что недавно один из столичных производителей получил льготный заем на сумму 200 миллионов рублей. Другое предприятие получило кредит на модернизацию производства.

Ранее Ефимов сообщил, что московская биотехнологическая компания расширит производственные площади почти в полтора раза — до 6,6 тысячи квадратных метров. Он отметил, что за последний год в ряде обрабатывающих отраслей значительно снизилась конкуренция со стороны зарубежных компаний.