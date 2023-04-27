На востоке Москвы ликвидировали незаконную газовую АЗС

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, Семёновский переулок, 4А Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости ликвидировали незаконно функционировавшую газовую заправку на земельном участке по адресу пер. Семеновский, вл. 4а, в районе Соколиная Гора. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— В нарушение договора на земельном участке был организован пункт газовой автозаправочной станции. Без разрешительной документации были установлены газонакопительный резервуар из металлических конструкций и временное сооружение для сотрудников заправки, — сказал он.

Земельный участок был арендован организацией под гаражи и административные цели. Согласно договору аренды, на территории было запрещено возведение капитальных и временных сооружений и строений.

Отмечается, что самовольное размещение автозаправочных станций создает потенциальную угрозу здоровью и жизни граждан. На текущий момент работа АЗС пресечена. Специалисты Госинспекции по недвижимости освободили земельный участок.

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