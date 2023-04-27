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ЦОДД пятый год подряд запускает московский велопатруль

Никита Худяков
Город
ЦОДД пятый год подряд запускает московский велопатруль
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В этом году ежедневно будут работать семь велоинспекторов ЦОДД, а их маршруты пройдут по всей территории Москвы в пределах МКАД. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В прошлом сезоне сотрудники помогли москвичам 6 тысяч раз: разбирали ДТП, тушили мелкие возгорания, вызывали экстренные службы, сообщали о неисправных светофорах и знаках. Если вам нужна помощь, обращайтесь к велопатрулю независимо от того, вы пешеход, велосипедист или едете за рулем, — сказал он.

Отмечается, что в часы пик специалисты смогут быстрее передвигаться по столице и оказывать помощь нуждающимся. Велопатруль также будет помогать велосипедистам: для этого у них есть вода, аптечка и ремонтный комплект, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

С начала апреля благодаря новой системе видеоаналитики на МКАД были спасены три пешехода. Новые камеры, данные с которых обрабатываются нейросетью, способны выявить 13 различных типов происшествий, среди них попадание пешехода или посторонних предметов на проезжую часть, возгорание и прочие.

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