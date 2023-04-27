Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе с дождем 27 апреля

Евгений Силаев

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе с дождем 27 апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 27 апреля в Москве ожидаются дождь и гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Во время непогоды москвичам рекомендуется не находиться вблизи шатких конструкций, линий электропередач и деревьев. Также людям стоит покинуть открытые пространства и находиться в помещениях.

В том случае, если непогода застала человека в машине, следует выполнить ряд действий. В частности, необходимо прекратить движение, заглушить двигатель, закрыть окна и двери, а также включить аварийные огни.

Отмечается, что непогода может затруднить движение на дорогах и привести к ДТП. В случае необходимости звоните по единому телефонному номеру вызова экстренных служб «112», передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

На первомайские праздники в столице похолодает, будут идти небольшие дожди, рассказал «Вечерней Москве» синоптик Александр Ильин. Он также прогнозирует заморозки в ночные часы.

Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте