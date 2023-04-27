Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе с дождем 27 апреля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 27 апреля в Москве ожидаются дождь и гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Во время непогоды москвичам рекомендуется не находиться вблизи шатких конструкций, линий электропередач и деревьев. Также людям стоит покинуть открытые пространства и находиться в помещениях.

В том случае, если непогода застала человека в машине, следует выполнить ряд действий. В частности, необходимо прекратить движение, заглушить двигатель, закрыть окна и двери, а также включить аварийные огни.

Отмечается, что непогода может затруднить движение на дорогах и привести к ДТП. В случае необходимости звоните по единому телефонному номеру вызова экстренных служб «112», передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

На первомайские праздники в столице похолодает, будут идти небольшие дожди, рассказал «Вечерней Москве» синоптик Александр Ильин. Он также прогнозирует заморозки в ночные часы.