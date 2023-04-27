ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 27 апреля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вечером в Москве ожидаются затруднения движения в девять баллов, автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что особые трудности возникнут на Бульварном и Садовом кольцах, а также на ТТК и МКАД. Причинами этого могут стать ремонтные работы на некоторых участках дорог, временные ограничения движения, мелкие ДТП и погодные условия.

Водителей призвали отказаться от поездок в центр на личном авто. Если поездку нельзя отменить, следует воспользоваться городским транспортом для экономии времени, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во второй половине дня 27 апреля в Москве ожидаются дождь и гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Во время непогоды москвичам рекомендуется не находиться вблизи шатких конструкций, линий электропередачи и деревьев. Также людям стоит покинуть открытые пространства и находиться в помещениях.