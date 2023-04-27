Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча за мировую шахматную корону

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в 13-й партии матча за мировую шахматную корону. Встреча прошла в четверг, 27 апреля, в Астане.

В этот раз россиянин играл белыми фигурами. Партия продлилась около трех часов и завершилась на 39-м ходу.

Таким образом, счет в матче стал 6,5:6,5. Следующая партия состоится в субботу, 29 апреля. В случае победы одного из спортсменов тот завоюет шахматную корону, а ничья переведет матч в тай-брейк.

Тай-брейк будет длиться до победы одного из участников противостояния. Формат предусматривает четыре партии по 25 минут плюс десять секунд после каждого хода.

Если счет останется равным, то далее запланированы две партии по пять минут плюс две секунды после каждого хода.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

«Одной из худших в жизни» партий Ян Непомнящий назвал встречу, прошедшую 16 апреля. Тогда гроссмейстер уступил своему китайскому оппоненту.