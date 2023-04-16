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«Одна из худших партий»: Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за корону

Евгений Белоусов
Спорт
«Одна из худших партий»: Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за корону
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь белыми фигурами выиграл шестую партию матча за мировую шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего в воскресенье, 16 апреля.

Партия завершилась на 44-м ходу, китаец сравнял счет по итогам противостояния — 3-3. Позднее сам Непомнящий заявил, что шестая партия матча за шахматную корону против Дин Лижэня стала для него одной из худших в жизни.

— Я сыграл одну из худших партий в жизни. Почти каждый ход был плохим, — передает слова шахматиста ТАСС.

13 апреля россиянин уступил Лижэню по итогу 47 ходов. Третья партия матча прошла вничью. На нее Непомнящий и Лижэнь согласились после 30 ходов.

До этого соперники также сыграли вничью, а 10 апреля российский гроссмейстер одержал победу. Непомнящий вынудил соперника сдаться после 29-го хода.

По регламенту победителем матча за мировую шахматную корону станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

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