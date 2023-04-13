Непомнящий уступил в четвертом матче серии за мировую шахматную корону

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил четвертую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем. Россиянин провел игру черными фигурами. Встреча состоялась в четверг, 13 апреля, в Астане.

Партия завершилась после 47 ходов. Таким образом, счет в матче сравнялся — 2:2.

Следующая встреча состоится 15 апреля, ее начало запланировали на 12:00 по московскому времени. Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Третья партия матча прошла вничью. На нее Непомнящий и Лижэнь согласились после 30 ходов.

До этого соперники также сыграли вничью, а 10 апреля российский гроссмейстер одержал победу. Непомнящий вынудил соперника сдаться после 29-го хода.

По регламенту победителем матча за мировую шахматную корону станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.