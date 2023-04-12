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Непомнящий сыграл вничью третью партию матча за мировую шахматную корону

Евгений Силаев
Спорт
Непомнящий сыграл вничью третью партию матча за мировую шахматную корону
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем. Встреча прошла в среду, 12 апреля, в Астане.

Россиянин играл белыми фигурами. После 30-го хода стороны согласились на ничью.

По итогам третьей партии счет в матче стал 2:1 в пользу Непомнящего. До этого соперники сыграли вничью, а 10 апреля российский гроссмейстер одержал победу, вынудив соперника сдаться после 29-го хода.

Следующая партия состоится в четверг, 13 апреля. Непомнящий будет играть черными фигурами.

По регламенту победителем матча станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

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