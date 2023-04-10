Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл вторую партию поединка за мировую шахматную корону с китайским оппонентом Дин Лижэнем.

Встреча прошла в Астане в понедельник, 10 апреля. Россиянин играл черными фигурами, китаец сдался после 29-го хода.

Теперь счет в противостоянии стал 1,5:0,5 в пользу Непомнящего. 9 апреля шахматисты сыграли вничью.

Следующая партия состоится 12 апреля. Российский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.

По регламенту победителем матча станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

В конце февраля стало известно, что Федерация шахмат России официально принята в состав Азиатской федерации шахмат. За принятие ФШР проголосовали 29 делегатов, еще шесть воздержались, а против выступил всего один участник голосования.