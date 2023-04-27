ФСБ задержала гражданина России Расулова по делу о государственной измене

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина по делу о государственной измене. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

По предварительным данным, в госизмене подозревают гражданина РФ по фамилии Расулов. Как сообщил ТАСС, просьба об аресте мужчины поступила в Лефортовский районный суд Москвы.

В среду, 26 апреля, по тому же обвинению были арестованы два гражданина России. В СИЗО отправились Юрий Плыске и гражданин Довгань. Меру пресечения им избрали по просьбе ФСБ.

Другое уголовное дело по статье о госизмене возбудили в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука. По версии следствия, мужчина незаконно получил информацию, составляющую государственную тайну. Дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.