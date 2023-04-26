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Суд в Москве арестовал еще одного россиянина по делу о госизмене

Степан Жирнов
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще одного россиянина по делу о госизмене
Фото: Pixabay / Arek Socha

Суд в Москве арестовал еще одного россиянина по делу о государственной измене. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Новость дополняется.

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