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Приметы и советы

Лефортовский суд отправил в СИЗО россиянина в рамках уголовного дела о госизмене

Араз Салехов
Происшествия
Лефортовский суд отправил в СИЗО россиянина в рамках уголовного дела о госизмене
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО россиянина в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Как говорится в судебной картотеке столичного суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

— Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С. удовлетворено, — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне в Лефортовский суд поступило ходатайство от следователей Федеральной службы безопасности (ФСБ) об аресте обвиняемого в госизмене гражданина России по фамилии Довгань. Он обвиняется по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы. Официальных комментариев по данному факту в данный момент нет.

18 апреля Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. На данный момент по этой статье можно осудить человека максимум на 20 лет лишения свободы.

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