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ФСБ попросило арестовать россиянина Довганя по обвинению в госизмене

Евгений Силаев
Происшествия
ФСБ попросило арестовать россиянина Довганя по обвинению в госизмене
Фото: sevbutovo.mos.ru

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство от следователей Федеральной службы безопасности (ФСБ) об аресте обвиняемого в госизмене гражданина России по фамилии Довгань. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Решение об избрании меры пресечения не принято. Довгань обвиняется по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы. Официальных комментариев по данному факту в данный момент нет, передает ТАСС.

18 апреля Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. На данный момент по этой статье можно осудить человека максимум на 20 лет лишения свободы.

Недавно сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «Госизмена».

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