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В Португалии сообщили о возможном расставании Роналду и Джорджины

Евгений Силаев
В мире
В Португалии сообщили о возможном расставании Роналду и Джорджины
Фото: picture alliance / dpa

Португальский футболист Криштиану Роналду может расстаться со своей подругой Джорджиной Родригес. Об этом сообщил португальский телеканал CMTV со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, звездный нападающий недоволен поведением своей возлюбленной. Она якобы уделяет большое внимание шопингу и больше ничего не делает.

— Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая, — рассказал собеседник телеканала.

Роналду и Родригес официально не женаты, хотя встречаются с 2016 года. За это время у пары родились близнецы, однако девочка впоследствии умерла.

Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт португальца с клубом действует до 2025 года.

В начале апреля СМИ сообщили о расставании блогера Марии Погребняк и экс-футболиста Павла Погребняка. Отмечалось, что пара решила какое-то время пожить раздельно.

Футболиста неоднократно замечали в московских клубах и ресторанах в обнимку с девушками модельной внешности. Эта информация дошла до его супруги, которая долго закрывала глаза на измены, но теперь она решила закончить союз.

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