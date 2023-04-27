Столичные спасатели готовят к началу купального сезона водоемы в 13 зонах отдыха

Фото: Городское хозяйство Москвы

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы накануне начала купального сезона исследуют водоемы, расположенные в 13 зонах отдыха. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Основная задача — обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. В мероприятиях задействованы 75 специалистов, — рассказал Бирюков.

Отмечается, что в мае специалисты проведут повторную очистку, в ходе которой извлекут в том числе мелкий мусор. Кроме того, в середине купального сезона планируется еще одна проверка дна водоемов.

Также на всех столичных водоемах и акватории Москвы-реки обеспечивают безопасность около 500 сотрудников. На объектах дежурят 25 поисково-спасательных бригад, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Более 950 знаков безопасности для 257 столичных водоемов планируется заменить до конца апреля. В частности, речь идет о знаках «Купаться запрещено!».

Их установят вместо зимних «Выход на лед запрещен!». Кроме того, в разрешенных для купания местах появятся указатели «Место купания».