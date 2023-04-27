Расписание электричек ЦППК изменится на время майских праздников

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В период майских праздников, а также предпраздничных дней изменится расписание электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, 28 апреля и 5 мая поезда будут следовать по расписанию пятницы. С 29 по 30 апреля и с 6 по 8 мая составы будут совершать поездки по графику субботы. Расписание 1 и 9 мая будет соответствовать воскресенью.

Кроме того, в праздничные дни будут запущены дополнительные поезда. Так, на Курском направлении появятся два экспресса между Москвой и Тулой. 29 и 6 апреля дополнительный поезд свяжет столицу с Узловой, а 2 и 10 мая будет следовать экспресс Рязань-1 — Казанский вокзал.

Для всех желающих посетить Поклонную гору в День Победы на остановочном пункте Поклонная сделают дополнительную остановку 19 поездов, говорится на сайте ЦППК.

Парковка на всех улицах столицы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной. При этом 30 апреля и 7 мая парковка будет платной на улицах, где предусмотрен тариф 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.