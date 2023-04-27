Минэнерго Турции: Выработка электричества на АЭС «Аккую» начнется в 2024 году

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Турецкое руководство рассчитывает, что выработка энергии на атомной электростанции (АЭС) «Аккую» начнется в следующем году. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью CNN Turk.

— До начала непосредственной выработки электричества есть определенные сроки. Могу сказать, что в течение 9–12 месяцев, то есть примерно через год, станция начнет производить электроэнергию, — поделился Донмез.

Он также добавил, что 27 апреля на АЭС доставят первое ядерное топливо, после чего там будут проведены тесты и испытания. По словам Донмеза, эта станция стала самым крупным подобным проектом в истории Турции.

Донмез указал, что АЭС «будет работать не менее 80 лет» и сможет обеспечивать до 10 процентов годовых потребностей страны, говорится в статье.

При этом глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» обладает всеми необходимыми показателями, чтобы ее можно было назвать самой безопасной в мире. По его словам, процессы при строительстве станции шли по принятым международным стандартам и методикам безопасности агентства.