Глава МАГАТЭ: АЭС «Аккую» можно назвать самой безопасной в мире

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Атомная электростанция (АЭС) «Аккую», которая располагается в Турции, имеет все, чтобы ее можно было назвать самой безопасной в мире. Такое мнение в четверг, 27 апреля, выразил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, процессы при строительстве станции шли по принятым международным стандартам и методикам безопасности агентства.

— Мы вполне уверены, что, когда она будет введена в эксплуатацию, как я понимаю, до конца года, это будет плюс для всех вне всяких сомнений, — приводит слова Гросси Telegram-канал IZ.ru.

Глава МАГАТЭ добавил, что станция обладает оригинальным дизайном. Он содержит художественные элементы, но при этом сохраняет мощный энергетический потенциал, поделился Гросси.

АЭС «Аккую» строится при участии специалистов из России. Ожидается, что в ближайшее время на станции проведут торжественную церемонию завоза первого ядерного топлива. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что к мероприятию присоединится в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.