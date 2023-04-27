Международный музыкальный конкурс-фестиваль пройдет в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В конце мая 2023 года в Москве пройдет XII Международный конкурс-фестиваль имени Юрия Должикова. ​Организаторами конкурса-фестиваля в этом году выступят образовательные учреждения России, Казахстана и Беларуси.

Конкурс-фестиваль пройдет с 27 мая по 1 июня 2023 года. Выступления организуют на нескольких площадках Москвы в детских школах искусств.

Участие в мероприятии примут музыканты, которые стали победителями и призерами межрегионального конкурса. В их числе исполнители из нескольких городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Ессентуков, Красноярска, Ноябрьска и многих других.

Также в рамках конкурса-фестиваля выступят музыканты из Астаны, Алматы, Кишинева и Минска. Помимо основной программы мероприятия, участники также смогут посетить мастер-классы выдающихся педагогов.

В Музее Победы 22 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей международного детского конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы». Мероприятие организовали в шестой раз и впервые в формате фестиваля. В конкурсе приняли участие свыше 15 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет из всех регионов России.