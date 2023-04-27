Совратившего шестерых подростков мужчину приговорили к 8,5 года колонии

Фото: СК РФ

В Подмосковье суд приговорил к 8,5 года колонии мужчину, который более двух лет вступал в половую связь с несовершеннолетними девушками в своей квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 27 апреля.

По ее словам, свои преступления мужчина совершал с марта 2019 года по май 2021 года в квартире жилого дома в поселении имени Тельмана Раменского городского округа. В этот период мужчина систематически вступал в половую связь с шестью девушками, пятеро из которых на тот момент были несовершеннолетними.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

В ходе расследования было проведено 30 допросов и 12 экспертиз. В результате следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал подозреваемого виновным. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Другое преступление произошло в подмосковной школе. Учитель рисования пытался совратить свою воспитанницу. Когда отец восьмиклассницы об этом узнал, он обратился в правоохранительные органы.