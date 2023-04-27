Мемориальная доска Владимиру Долгих появится на Малой Дмитровке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Малая Дмитровка, 2 Карта всех событий

Мемориальная доска дважды Герою социалистического труда и Почетному гражданину города Москвы Владимиру Долгих появится в центре города. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Торжественное открытие проведет Московский городской совет ветеранов совместно с правительством города 4 мая в 12:00. Доска появится на доме № 2 на Малой Дмитровке.

Церемонию посетят сенаторы, члены правительства Москвы, Мосгордумы, представители общественных и политических организаций, а также соратники, коллеги и близкие Долгих.

Также в Москве в этом году на улице Малой Грузинской увековечат память летчика, полковника Генриха Гофмана. Он участвовал во многих операциях Великой Отечественной войны. Гофман совершил порядка 150 боевых вылетов.

На улице Народного Ополчения установят мемориальную доску в память о летчике генерал-полковнике авиации Сергее Ушакове. В годы Великой Отечественной войны он водил эскадрилью бомбардировщиков в глубокий тыл захватчиков и занятые ими советские города.