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Житель Москвы заманивал школьников обещаниями поиграть в приставку и включал им фильмы для взрослых

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Москвы заманивал школьников обещаниями поиграть в приставку и включал им фильмы для взрослых
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Долгопрудная аллея Карта всех событий

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в совершении развратных действий по отношению к школьникам. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

По предварительным данным, злоумышленник заманивал школьников к себе домой, обещая дать поиграть в популярную приставку. Однако вместо этого мужчина включал порнографические фильмы и смотрел их вместе с несовершеннолетними.

От его действий пострадали как минимум четыре ребенка: пятиклассница, шестиклассник и два восьмиклассника. Они рассказали об этом родителям, и те обратились в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Как сообщил Telegram-канал Shot, им оказался 33-летний IT-специалист, проживающий на Долгопрудной аллее. Его соседи заявили, что часто видели мужчину в компании школьников.

Другого мужчину, который обвинялся в совершении развратных действий, осудили в Подмосковье. Его признали виновным в том, что он вступал в половую связь с шестью потерпевшими, пятеро из которых были несовершеннолетними, и отправили в колонию на 8,5 года.

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