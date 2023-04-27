Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о фейках против Максима Каца

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против блогера Максима Каца*, его будут судить заочно. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Каца обвиняют по статье УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

По версии следствия, блогер опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

В связи с тем что Кац скрылся от следствия и суда за пределами страны, 9 марта 2023 года он был объявлен в международный розыск. Следственными органами были приняты меры к его розыску и экстрадиции.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, передает Telegram-канал Генпрокуратуры.

В декабре 2022 года Максим Кац был оштрафован на 15 тысяч рублей. Поводом для взыскания стало отсутствие маркировки сообщений в соответствии с требованием закона об иностранных агентах.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.