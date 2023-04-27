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Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало девять борцов из России

Евгений Жуков
Спорт
Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало девять борцов из России
Фото: pixabay.com

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе агентства.

Причиной стали полученные от Московской антидопинговой лаборатории данные. Отстранение действует в течение двух лет.

В список вошли Дарья Лексина, Елена Вострикова, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына, Анастасия Щавлинская и Алексей Щеков.

Отмечается, что из перечисленных борцов не признал нарушение антидопинговых правил только Щеков. Все остальные согласились с аннулированием всех результатов выступлений на соревнованиях с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года и приняли двухлетний срок дисквалификации. Им был установлен частичный срок дисквалификации задним числом, говорится на сайте агентства.

7 апреля стало известно, что в составе хоккейного клуба «Толпар», являющегося молодежной командой «Салавата Юлаева», выявили семь положительных допинг-тестов.

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