Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Сова»
Мосгорсуд удовлетворил заявление столичного управления Минюста о ликвидации правозащитного центра «Сова»*. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.
Иск был подан из-за того, что за три года организация провела 24 мероприятия вне региона регистрации. Помимо прочего, сотрудники центра принимали участие в конференциях ОБСЕ.
Как сообщил РБК, в организации не согласились с решением суда и собираются его оспорить.
Министерство юстиции внесло правозащитный центр «Сова»* в список иностранных агентов в 2016 году. Во время очередной проверки ведомство выявило признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента.
В конце 2022 года с просьбой ликвидировать организацию выступили «Ветераны России», в связи с чем была проведена внеочередная проверка.
25 января Мосгорсуд ликвидировал другую правозащитную организацию — «Московскую Хельсинкскую группу» после иска Минюста. Ведомство аргументировало иск тем, что организация, являясь региональной, вопреки собственному уставу провела 11 мероприятий за пределами столицы.
* Внесен в список иностранных агентов.