Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Сова»

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Мосгорсуд удовлетворил заявление столичного управления Минюста о ликвидации правозащитного центра «Сова»*. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Иск был подан из-за того, что за три года организация провела 24 мероприятия вне региона регистрации. Помимо прочего, сотрудники центра принимали участие в конференциях ОБСЕ.

Как сообщил РБК, в организации не согласились с решением суда и собираются его оспорить.

Министерство юстиции внесло правозащитный центр «Сова»* в список иностранных агентов в 2016 году. Во время очередной проверки ведомство выявило признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента.

В конце 2022 года с просьбой ликвидировать организацию выступили «Ветераны России», в связи с чем была проведена внеочередная проверка.

25 января Мосгорсуд ликвидировал другую правозащитную организацию — «Московскую Хельсинкскую группу» после иска Минюста. Ведомство аргументировало иск тем, что организация, являясь региональной, вопреки собственному уставу провела 11 мероприятий за пределами столицы.

* Внесен в список иностранных агентов.