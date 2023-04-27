Глава похоронного сервиса Шелягов рассказал о региональной фальшкремации

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Из-за высокой стоимости кремации в Москве тела умерших для сожжения вывозят в соседние регионы. Сам спрос на кремацию резко вырос с начала пандемии COVID-19. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал глава похоронной группы компаний Ritual.ru. Олег Шелягов.

На сегодняшний день в столице стоимость услуг кремации составляет от 130 до 150 тысяч рублей вместо заявленного чека в 20 тысяч рублей. Средний чек в Москве на «классическое» захоронение (без учета расходов непосредственно на кладбище) может, в свою очередь, достигать 100 тысяч рублей.

Именно такие цены, пояснил он, спровоцировали появление ритуала «фальшкремации», когда прощание организовано в столице, а тело увозят в другой город.

Уже после кремации родственники в Москве получают урну с прахом покойного и все соответствующие документы, передает РБК.

В феврале 2023 года в Роспатенте был зарегистрирован товарный знак «Грустно и точка». Владельцем марки стал Олег Шелягов. Под брендом «Грустно и точка» могут оказываться несколько видов услуг, которые допустимы в процессе ритуального захоронения умерших.

Шелягов признался, что решение о регистрации торгового знака было принято «на эмоциях». По его словам, для похоронного бизнеса такое название переходит допустимую грань.