Выставка-косплей «В далекой-далекой галактике» открылась на ВДНХ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Выставка-косплей «В далекой-далекой галактике», посвященная киновселенной «Звездные войны», открылась в павильоне № 21 на ВДНХ.

— У кого-то мир «Звездных войн» связан с детством, у кого-то — с космосом или увлечением косплеем. Это большая история о вечных темах, борьбе добра и зла, — рассказал коммерческий директор ВДНХ Тимур Зельдич в беседе с ТАСС.

Отмечается, что площадь экспозиции превысила 1,6 тысячи квадратных метров. Она разделена на 16 тематических зон, воссоздающих одну из сцен фильма.

Кроме того, гости смогут увидеть целый ряд экспонатов. Среди них: костюмы героев, роботизированные инопланетяне и воссозданная в реальную величину космическая техника.

Также стало известно, что порядка 450 предметов покажут в главной экспозиции года в Музее космонавтики. Среди них — подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, инструменты специального внеземного назначения, исторические документы и многое другое.