Актриса МХАТа Доронина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Президент России Владимир Путин наградил актрису МХАТ имени Горького Татьяну Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован в четверг, 27 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что награда вручена за многолетнюю плодотворную деятельность, а также за вклад в развитие культуры и искусства. Кроме того, ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоилась также директор Малого театра Тамара Михайлова, следует из текста указа.

Доронина родилась 12 сентября 1933 года. Особую известность получила благодаря ролям в фильмах «Мачеха», «Три тополя на Плющихе» и других. В 1981 году удостоилась звания народной артистки СССР. С 2018 года актриса исполняет обязанности директора МХАТ.

25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале мэрии вручил государственные и городские награды группе заслуженных москвичей.

За безупречную службу столице получил награду актер Театра имени Моссовета Евгений Стеблов. Марк Варшавер, директор театра «Ленком Марка Захарова», за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.