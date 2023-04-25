Собянин вручил выдающимся москвичам государственные и городские награды

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале мэрии вручил государственные и городские награды группе заслуженных москвичей. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Рад приветствовать вас, поздравить с наступающими праздниками, и в преддверии этих торжественных событий мы по традиции вручаем государственные награды и награды правительства Москвы, — сказал глава города.

Мэр Москвы отметил, что в зале собрались люди разных возрастов и профессий, но их всех объединяет любовь к своему делу, ответственность и творческий подход. По словам Собянина, город последние несколько лет переживает серьезные испытания, но достойно их проходит. Так, в столице реализуются все программы и развивается промышленность.

Также глава города пожелал москвичам счастья, успехов, мирного неба над головой и здоровья, говорится в материале.

В марте Собянин вручил награды сотрудникам Комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы. 10 специалистов удостоились звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города». Аналогичное число работников получили благодарственное письмо мэра Москвы.