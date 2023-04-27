США ввели повторные санкции в отношении ФСБ за «незаконное удержание американцев»

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Руководство Соединенных Штатов ввело новые санкции в отношении ФСБ России за «незаконное удержание американцев». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

— Это лишь первый шаг программы наших действий, — заявил он.

Представитель Белого дома также рассказал о существовании других объектов и лиц, в отношении которых планируются аналогичные действия. По его словам, в их адрес данные шаги «прорабатываются прямо сейчас», передает РИА Новости.

Решение о введении санкционных мер прорабатывалось задолго до ареста в РФ по подозрению в шпионаже американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, о задержании которого в Екатеринбурге ФСБ сообщила 30 марта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Эвана Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет никакого отношения к журналистике. Она напомнила, что подобная ситуация происходит не первый раз.