Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Праздник любования сакурой пройдет в Бирюлевском дендропарке

Евгений Белоусов
Город
Праздник любования сакурой пройдет в Бирюлевском дендропарке
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

Праздник любования цветами сакуры пройдет 29 апреля в Бирюлевском дендропарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— На мероприятии расскажут историю создания «Рощи Сакуры», научат создавать вишневое дерево из гофрированной бумаги, покажут, как сделать куколку из картона и ткани, проведут мастер-класс по созданию открыток и рисунков. Всех участников ждут игры и активности на свежем воздухе, — говорится в сообщении.

Саженцы, ставшие «Рощей Сакуры», были посажены в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Все растения быстро и легко прижились и с тех пор каждую весну радуют жителей Москвы своим нежнейшим розово-белым цветением, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений, а всего расцветет более миллиона многолетних и однолетних цветов. Первыми зацвели 42 разновидности тюльпанов.

Природа Деревья Москва весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте