Праздник любования сакурой пройдет в Бирюлевском дендропарке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

Праздник любования цветами сакуры пройдет 29 апреля в Бирюлевском дендропарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— На мероприятии расскажут историю создания «Рощи Сакуры», научат создавать вишневое дерево из гофрированной бумаги, покажут, как сделать куколку из картона и ткани, проведут мастер-класс по созданию открыток и рисунков. Всех участников ждут игры и активности на свежем воздухе, — говорится в сообщении.

Саженцы, ставшие «Рощей Сакуры», были посажены в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Все растения быстро и легко прижились и с тех пор каждую весну радуют жителей Москвы своим нежнейшим розово-белым цветением, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений, а всего расцветет более миллиона многолетних и однолетних цветов. Первыми зацвели 42 разновидности тюльпанов.