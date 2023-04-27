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Бразильский фильм «Три брата» выиграл Гран-при Московского международного кинофестиваля

Евгений Силаев
Общество
Бразильский фильм «Три брата» выиграл Гран-при Московского международного кинофестиваля
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Бразильский фильм «Три брата» стал обладателем Гран-при Московского международного кинофестиваля, «Золотого Святого Георгия». Церемония награждения состоялась в четверг, 27 апреля.

— Победитель нашего фестиваля — фильм с сильной историей, замечательной актерской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается мощный, душераздирающий фильм, — сказал председатель жюри Рахуль Равель, чьи слова приводит РБК.

Режиссером картины стал бразилец Франсиско Папарелья. Во время получения награды он отметил, что для него честь получить эту награду.

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» претендует на миллиардные сборы. Он может превзойти успех картины «Чебурашка», которая стала рекордсменом российского проката всего за пять дней.

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