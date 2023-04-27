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Исторический «Диктант Победы» написали в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Исторический «Диктант Победы» написали в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В четверг, 27 апреля, Музей Победы традиционно стал центральной площадкой «Диктанта Победы». Акция проходила в пятый раз. Школьники, студенты и ветераны Великой Отечественной войны ответили на вопросы по истории Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

К собравшимся со словами приветствия обратились замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, а также народный артист России Владимир Машков.

Участники акции в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов исторического теста, которые были посвящены ключевым событиям времен Второй мировой. Во время мероприятия также прошел телемост с Волгоградом, Кингисеппом Ленинградской области, Францией и Международной космической станцией.

Перед началом тестирования для гостей выступили победители музыкального проекта «Главные детские песни».

Кроме того, в Музее Победы 26 апреля прошла межрегиональная конференция «Великие битвы ради Победы». Ее участниками стали руководители и активисты музеев образовательных учреждений Москвы и Курской области.

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