Путин и Собянин посетили индустриальный парк «Руднево»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк «Руднево», где производятся беспилотные летательные аппараты.

Собянин рассказал главе государства о ходе строительства. Он отметил, что в «Руднево» размещаются лучшие предприятия страны, работающие на всех этапах: от стартапов до серийного производства.

Путин поздравил мэра и выразил надежду, что площадка продолжит развиваться.

— Здорово, поздравляю. Уверен, все будет сделано. Действительно, новая Москва. Это другая «Новая Москва». Это новое индустриальное лицо Москвы, — сказал Путин, чьи слова приводит ТАСС.

21 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что к концу 2024 года площадь объектов индустриального парка «Руднево», входящего в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», увеличится в 2,5 раза — до 300 тысяч квадратных метров.

В данный момент в «Руднево» уже разворачивают свои мощности 17 предприятий, готовых заняться производством беспилотных летательных аппаратов.