Собянин: МНПЗ в ходе модернизации стал одним из лучших заводов Европы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в ходе модернизации превратился в один из лучших в Европе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 апреля.

— Сегодня то, что происходит, — это новая индустриализация Москвы. С 2018 года подъем промышленного производства вырос почти вполовину. Это не считая Московского НПЗ. Вместе с ним рост в два раза, — заявил он.

МНПЗ последние несколько лет проводит масштабную программу модернизации. Предприятие уже снизило влияние на окружающую среду на 75 процентов, а к 2025 году планирует перейти на полностью безотходное производство, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин посетили индустриальный парк «Руднево», где производятся беспилотные летательные аппараты.

Мэр рассказал главе государства о ходе строительства. Он отметил, что в «Руднево» размещаются лучшие предприятия страны, работающие на всех этапах: от стартапов до серийного производства.