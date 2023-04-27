Трамваи ряда маршрутов задерживаются на Новокузнецкой улице

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Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

На Новокузнецкой улице, в районе остановки «Вишняковский переулок», из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № А, 3 и 39. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за инцидента были временно изменены маршруты общественного транспорта. Пассажирам стоит быть внимательнее и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.